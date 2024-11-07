В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

50 тысяч жителей Березников остались без света и воды

В Березниках Пермского края десятки тысяч человек оказались вынуждены почти неделю жить без электричества и водоснабжения. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, в Березниках нет воды, а в некоторых районах города, где живут около 50 тысяч человек, отсутствует еще и свет. Электропитание одного из водозаборов, где ранее случилась авария из-за упавших деревьев, все еще не запустили.

В результате в городе не работают детсады и школы, а людям приходится топить снег, чтобы помыться. Проблема с водоснабжением коснулась и медицинских учреждений: так, 3 и 4 ноября воду в больницы, роддом и центр гемодиализа доставляли волонтеры и жители города, поскольку водовозка не могла проехать через сугробы и упавшие деревья. По словам главы Березников, сотрудники коммунальных служб работают над устранением последствий аварий и непогоды.

Днем ранее стало известно, что десятки жилых домов в Электростали остались без теплоснабжения.