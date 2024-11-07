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15:01, 7 ноября 2024Экономика

В российском городе у дома снесло крышу и забор

В Ростове-на-Дону у многокварирного дома снесло крышу и забор
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростове-на-Дону у многоквартирного разрушенного дома частично снесло крышу, а также повалился забор, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Дом на улице Нариманова в Ворошиловском районе города начал обрушаться в январе этого года, тогда из него эвакуировали 80 человек. После частичного обрушения дом обнесли забором, который снесло сегодня. Это сделали по требованию чиновников — утверждалось, что забор защитит имущество, которое осталось в квартирах жильцов. На фоне разрушения дома развернулся скандал, поскольку жильцам не давали доступ к квартирам, чтобы забрать свои вещи.

Ранее в Воронеже ветром снесло крышу павильона у автобусной остановки «ДК «Электроника» возле Северного моста на левом берегу города. В момент случившегося под крышей от непогоды прятались горожане. Никто не пострадал.

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