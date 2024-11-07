В США сообщили о планах Байдена посетить инаугурацию Трампа

NBC: Байден планирует присутствовать на церемонии инаугурации Трампа в январе

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует посетить церемонию инаугурации победившего на выборах главы государства Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Тем временем директор по коммуникациям штаба Трампа Стивен Чанг заявил, что политик ожидает встречи с Байденом. Отмечается, что действующий американский лидер позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом для обеспечения плавного перехода между нынешней администрацией и новой администрацией. По словам Чанга, встреча Байдена и Трампа состоится в ближайшее время.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Буш-младший также поблагодарил действующего главу Белого дома и вице-президента Камалу Харрис за их службу стране.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп.