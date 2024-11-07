Виновного в выселении российских детей из турецкого отеля приговорили к пяти годам

В Москве осудили главу турфирмы за выселение детей из отеля в Турции

В Москве суд приговорил к пяти годам колонии общего режима главу фирмы «Колибри-Тур МСК» Вугара Алакбарова, по вине которого российских детей выселили из отеля в Турции. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Алакбарова признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). От его действий пострадали 40 человек. Ущерб оценивается в более чем 3,9 миллиона рублей.

По версии следствия, предприниматель, чьи компании фактически не являлись туроператорами, продавал туры на курорты. Летом 2023 года он взял на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции. Однако, получив деньги, мужчина не оплатил проживание 40 детей в возрасте от 6 до 17 лет и не обеспечил их авиабилетами в Москву. В результате из-за его действия несовершеннолетние ночью остались на улице, а потом родители вывозили их из страны за свои деньги.

Ранее сообщалось, что прокурор просил суд назначить Алакбарову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.