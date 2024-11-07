Выдачи автокредитов в России рухнули

Frank RG: выдачи автокредитов в России упали на 32 процента в октябре

По итогам октября 2024 года суммарные объемы выдач автокредитов в России сократились на 32 процента в сравнении с сентябрьским показателем и составили 168 миллиардов рублей в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Frank RG.

Таким образом, объемы выдач автокредитов в стране практически вернулись на прошлогодний уровень. Так, в октябре 2023 года показатель составлял 167 миллиардов рублей. За 12 месяцев показатель увеличился на миллиард.

Объемы автокредитования в России рухнули на фоне резкого повышения утильсбора на иномарки и роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до рекордного уровня в 21 процент годовых. С 1 октября 2024 года тарифы на ввоз в РФ легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники подняли на 70-85 процентов.

Ставки для импортируемых в РФ машин с двигателями объемом до одного литра увеличили с 81,2 тысячи до 150,2 тысячи рублей. В свою очередь, для автомобилей с моторами до двух литров коэффициент подняли с 306 до 556,2 тысячи, а для моделей с агрегатами до трех литров — с 844,8 тысячи примерно до 1,56 миллиона рублей. На этом фоне эксперты предупредили о подорожании новых машин в России в октябре-ноябре на 5-10 процентов.