Задержание подорвавшего автомобиль экс-судьи в Бердянске мужчины попало на видео

В Бердянске ФСБ поймала мужчину, взорвавшего машину экс-судьи по заданию Украины

Сотрудники ФСБ России показали на видео момент задержания мужчины, подорвавшего по заданию Украины автомобиль экс-судьи в Бердянске Запорожской области. Соответствующие кадры публикует ТАСС.

На видео показано, как силовики сажают фигуранта в автомобиль, затем показаны кадры допроса. На них задержанный рассказывает, что он выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины по наблюдению за объектами и лицами на территории Бердянска. Потом он признался, что 30 сентября заложил взрывное устройство под автомобиль, после чего должен был эвакуироваться через территорию России и Белоруссии на Украину. По его словам, на Украине он должен был получить за подрыв 10 тысяч долларов США.

По данным агентства, на допросе задержанный раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 и части 1 ст. 222.1 («Покушение на террористический акт (путем взрыва с целью убийства), незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.