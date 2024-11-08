Экс-полковник СБУ рассказал об оттеснении ВСУ на неподготовленные позиции

Стариков: ВС России вынудили отступить ВСУ на неподготовленные позиции

Армия России вынуждает подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать на неукрепленные и неподготовленные позиции. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«К сожалению для нас, командование Вооруженных Сил Российской Федерации нашло способ (...) в виде полуокружения городов-крепостей», — рассказал Стариков.

По его словам, линия боевого соприкосновения за короткий период времени быстро сдвигается с помощью таких маневров и ВСУ приходится отступать на неподготовленные позиции.

Ранее он заявил, что ВС России удалось перехватить инициативу на двух направлениях. Экс-полковник СБУ также выразил мнение, что перехват инициативы российскими войсками произошел на том участке передовой, где с большой долей вероятности будет решаться судьба всего украинского конфликта.