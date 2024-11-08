Известная модель с сестрой и 61-летней матерью снялись в одинаковых откровенных нарядах

Модель Коко Остин с сестрой и 61-летней матерью снялись в одинаковых кроп-топах

Жена рэпера Ice-T, известная американская фотомодель и актриса Коко Остин с родственницами снялась в одинаковых откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 45-летняя манекенщица позировала справа — рядом с 61-летней матерью Тиной Остин и 44-летней сестрой Кристи Уильямс. При этом все трое надели легинсы с завышенной талией и красные кроп-топы с глубоким П-образным декольте.

Также женщины сделали похожие прически, нанесли контрастный макияж и дополнили образы ожерельями.

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