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12:18, 8 ноября 2024Ценности

Известная модель с сестрой и 61-летней матерью снялись в одинаковых откровенных нарядах

Модель Коко Остин с сестрой и 61-летней матерью снялись в одинаковых кроп-топах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @coco

Жена рэпера Ice-T, известная американская фотомодель и актриса Коко Остин с родственницами снялась в одинаковых откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 45-летняя манекенщица позировала справа — рядом с 61-летней матерью Тиной Остин и 44-летней сестрой Кристи Уильямс. При этом все трое надели легинсы с завышенной талией и красные кроп-топы с глубоким П-образным декольте.

Также женщины сделали похожие прически, нанесли контрастный макияж и дополнили образы ожерельями.

В июне российский музыкальный продюсер, ведущая Яна Рудковская и ее мать Светлана Рудковская показали фигуры в купальниках во время отдыха на Мальдивах.

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