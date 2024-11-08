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14:48, 8 ноября 2024Культура

Известный американский рэпер оценил диван российского дизайнера

Американский рэпер A$AP Rocky оценил необычный диван российского дизайнера
Андрей Шеньшаков

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американский рэпер A$AP Rocky, супруг певицы Рианны, прокомментировал публикацию про необычный диван российского дизайнера в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Российский дизайнер Александр Бибик создал кастомную версию дивана от известного магазина мебели. Получившийся предмет интерьера и ролик о том, как художник работал над созданием дивана, были опубликованы в социальной сети. Пост быстро стал вирусным, а в комментарии пришел даже известный американский артист, который задал вопрос: «А как это мыть?».

У A$AP Rocky на площадке больше 19 миллионов подписчиков, так что публикация захватила еще и американскую аудиторию, став локальным мемом.

Ранее стало известно, что в Россию с концертом приедет другой американский рэпер Канье Уэст, который несколько раз переносил даты своего возможного выступления в Москве.

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