На производстве авиазапчастей в российском регионе произошел пожар

В Нижнем Новгороде произошел пожар на производстве авиазапчастей

В Нижнем Новгороде произошел пожар на производстве авиазапчастей «Гидромаш». Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по российскому региону.

По данным ведомства, внутри производственных помещений загорелись вентиляционные трубы. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 12 единиц техники и 50 человек. «Пожар локализован, открытое горение ликвидировано», — уточнили в МЧС.

Ранее пожар произошел на территории входящего в оборонно-промышленный комплекс завода «НПО автоматики» в Екатеринбурге. Из-за возгорания произошло обрушение крыши.