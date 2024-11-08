Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 8 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о худшем периоде на фронте для ВСУ

Украинский волонтер Чмут заявил о худшем периоде на фронте для ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с худшим периодом на фронте с 2022 года, поэтому может быть снижен призывной возраст. Об этом заявил украинский волонтер, глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут, его цитирует «Страна.ua» в Telegram.

«Фронт (...) переживает худший период с весны 2022 года, дело идет к понижению мобилизационного возраста», — сказал он.

По его словам, причины такой ситуации также могут привести к «плохим негативным сценариям развития дальнейших событий». По его мнению, Украина испытывает нехватку людей и боеприпасов. Кроме того, Киеву не хватает стратегической поддержки союзников.

Ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что если боевые действия будут продолжаться еще два года, то мобилизационный возраст в стране снизят, а после пяти лет могут мобилизовать в ряды ВСУ женщин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

      Больше половины немцев захотели ухода Шольца после досрочных выборов

      Выступление Путина на Валдайском форуме осветили десятки западных СМИ

      Из легендарного парижского ресторана снова украли редкие вина на миллионы рублей

      Депутат Рады заявил о планах подать на Зеленского заявление о госизмене

      Троих подростков осудят за терроризм по заданию СБУ в Запорожской области

      Россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц

      Стажер российского турагентства похитила у туристов почти два миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ принудительно выписать жильца из квартиры

      Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше