На Украине заявили о худшем периоде на фронте для ВСУ

Украинский волонтер Чмут заявил о худшем периоде на фронте для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с худшим периодом на фронте с 2022 года, поэтому может быть снижен призывной возраст. Об этом заявил украинский волонтер, глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут, его цитирует «Страна.ua» в Telegram.

«Фронт (...) переживает худший период с весны 2022 года, дело идет к понижению мобилизационного возраста», — сказал он.

По его словам, причины такой ситуации также могут привести к «плохим негативным сценариям развития дальнейших событий». По его мнению, Украина испытывает нехватку людей и боеприпасов. Кроме того, Киеву не хватает стратегической поддержки союзников.

Ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что если боевые действия будут продолжаться еще два года, то мобилизационный возраст в стране снизят, а после пяти лет могут мобилизовать в ряды ВСУ женщин.