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06:15, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян призвали соблюдать «русскую диету» для долголетия

Врач Трофимова призвала включить в рацион репу, простоквашу и квашеную капусту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвали россиян соблюдать «русскую диету», включив в рацион некоторые продукты. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на платформе «Смотрим».

«Все-таки этнический компонент в диете — очень важная составляющая для поддержания здоровья и долголетия», — заявила Трофимова. К продуктам, которые входят в русскую диету, специалисты отнесли репу, яблочную пастилу, квашеную капусту и простоквашу.

Агапкин заявил, что в репе содержатся вещества глюкозинолаты, положительно влияющие на стенки сосудов и предупреждающие развитие атеросклероза. Трофимова добавила, что в корнеплоде также есть сульфорафан, известный своими противораковыми свойствами.

В пастиле из яблок, по словам медиков, содержится пектин, который замедляет всасывание сахаров. Квашеная капуста же содержит коллаген, необходимый для здоровья кожи, ногтей и волос. Наконец, простокваша содержит много кальция и фосфора, полезных для поддержания прочности костей, подчеркнула Трофимова.

Ранее Агапкин рассказал, что фисташки защищают от заболеваний сердца.

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