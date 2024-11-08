Россиянам объяснили связь между СВО и призывом в армию

Военком из Читы заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва в армию

Участие в специальной военной операции (СВО) не освобождает россиян от призыва в армию. Об этом заявил военком из Читы Константин Селезнев. Его объяснение приводит региональный портал Chita.ru.

Таким образом он отреагировал на историю с 24-летним бойцом СВО, который после ранения вернулся домой, а после отказался идти в армию. Селезнев логической связи в подобном поведении не увидел.

«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать», — пояснил военком.

Бывший доброволец поделился, что в военкомате ему объявили о принудительной доставке, если он сам не изъявит желания встать на учет.

До этого стало известно, что в Биробиджане раненый участник спецоперации не смог попасть домой после выписки из госпиталя.