Россиянам рассказали о шестидневной рабочей неделе в декабре

Россияне в этом году будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря

Россияне будут работать шесть дней на неделе с 23 по 29 декабря, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. Последний рабочий день года не будет сокращенным, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

«В соответствии с постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — отметила она.

При этом 28 декабря не будет сокращенным. Так, благодаря переносу в этом году россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

Ранее россияне уже отработали шестидневную рабочую неделю. Она длилась с 28 октября по 2 ноября. Субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля 2025 года.

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