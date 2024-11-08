Россиянин вернулся с СВО и получил повестку. Военком заявил, что участие в боевых действиях не освобождает от призыва

Жителя Читы хотели призвать на срочную службу после спецоперации и ранения

Житель Читы, участвующий в специальной военной операции (СВО), получил повестку для прохождения медкомиссии. По его словам, в ходе боевых действий он получил ранение и не хочет снова отправляться на службу. Военный комиссар Читы Константин Селезнев сообщил, что участие в СВО не освобождает от призыва.

Россиянин получил ранение в декабре прошлого года

24-летний мужчина рассказал изданию «Чита.ру», что он вступил в подразделение «Шторм», когда отбывал наказание в колонии. В декабре 2023 года он получил слепое ранение бедра, соответствующие документы бывший военный предоставил журналистам.

По словам жителя Читы, недавно ему позвонили и сообщили, что необходимо явиться для уточнения документов воинского учета. Когда он пришел, ему вручили повестку на медкомиссию.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что "по виду я нормальный". После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что, если я добровольно не приду, меня доставят принудительно», — сказал он.

Военком заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва

Военный комиссар Константин Селезнев прокомментировал журналистам эту ситуацию. По его словам, конкретного призывника, получившего повестку после СВО, он не помнит, однако разъяснил, что участие в спецоперации не освобождает от срочной службы.

«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать», — сказал он.

Ранее похожую ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Максим Иванов. Он рассказал, что ему написал россиянин, отбывавший наказание в местах лишения свободы в районе Нижнего Тагила, но попавший в качестве добровольца на спецоперацию, где проходил службу в отряде «Шторм Z». После возвращения из зоны боевых действий и помилования военкомат призвал мужчину в армию. По словам Иванова, в данной ситуации комиссариат действует по закону.