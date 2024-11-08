Житель Читы, участвующий в специальной военной операции (СВО), получил повестку для прохождения медкомиссии. По его словам, в ходе боевых действий он получил ранение и не хочет снова отправляться на службу. Военный комиссар Читы Константин Селезнев сообщил, что участие в СВО не освобождает от призыва.
Россиянин получил ранение в декабре прошлого года
24-летний мужчина рассказал изданию «Чита.ру», что он вступил в подразделение «Шторм», когда отбывал наказание в колонии. В декабре 2023 года он получил слепое ранение бедра, соответствующие документы бывший военный предоставил журналистам.
По словам жителя Читы, недавно ему позвонили и сообщили, что необходимо явиться для уточнения документов воинского учета. Когда он пришел, ему вручили повестку на медкомиссию.
«По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что "по виду я нормальный". После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что, если я добровольно не приду, меня доставят принудительно», — сказал он.
Военком заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва
Военный комиссар Константин Селезнев прокомментировал журналистам эту ситуацию. По его словам, конкретного призывника, получившего повестку после СВО, он не помнит, однако разъяснил, что участие в спецоперации не освобождает от срочной службы.
«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать», — сказал он.
Ранее похожую ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Максим Иванов. Он рассказал, что ему написал россиянин, отбывавший наказание в местах лишения свободы в районе Нижнего Тагила, но попавший в качестве добровольца на спецоперацию, где проходил службу в отряде «Шторм Z». После возвращения из зоны боевых действий и помилования военкомат призвал мужчину в армию. По словам Иванова, в данной ситуации комиссариат действует по закону.