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14:12, 8 ноября 2024Россия

Российские военные в Курской области обманом выманили бойцов ВСУ и накрыли огнем

Mash: российские военные спровоцировали ВСУ на контрнаступление и накрыли огнем
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области российские военнослужащие спровоцировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на контрнаступление, в результате выманив их на себя и накрыв плотным огнем. Об обманном маневре пишет Mash в Telegram.

По информации издания, в результате успешных действий на поле боя Вооруженные силы России освободили Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину.

Кроме того, российские военнослужащие продвинулись в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Малой Локни. Также полностью зачищен Глушковский район Курской области, где сейчас организуется линия обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у водохранилища в Курской области заблокированы 10 тысяч бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что Киев потерял при вторжении в регион больше, чем за все время спецоперации.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 7 ноября, Киев потерял на курском направлении более 30,2 тысячи военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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