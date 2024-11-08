Mash: российские военные спровоцировали ВСУ на контрнаступление и накрыли огнем

В Курской области российские военнослужащие спровоцировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на контрнаступление, в результате выманив их на себя и накрыв плотным огнем. Об обманном маневре пишет Mash в Telegram.

По информации издания, в результате успешных действий на поле боя Вооруженные силы России освободили Орловку, Новую Сорочину и Старую Сорочину.

Кроме того, российские военнослужащие продвинулись в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Малой Локни. Также полностью зачищен Глушковский район Курской области, где сейчас организуется линия обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у водохранилища в Курской области заблокированы 10 тысяч бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что Киев потерял при вторжении в регион больше, чем за все время спецоперации.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 7 ноября, Киев потерял на курском направлении более 30,2 тысячи военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.