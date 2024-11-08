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05:32, 8 ноября 2024Бывший СССР

Схваченный ТЦК на улице харьковчанин снял видео из подвала военкомата

Схваченный на улице харьковчанин снял видео из подвала ТЦК, где его удерживают
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Житель Харькова заснял на видео подвал в здании территориального центра комплекторания (ТЦК; аналог военкомата), в котором его насильно удерживают военкомы. Кадры опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

Судя по кадрам, в подвале оборудовано место для длительного содержания людей — в помещениях без окон стоит много кроватей.

«Сейчас удерживают нелегально в подвале, в таких условиях. Сегодня на проспекте Победы, 63 шел к машине, ко мне подъехало авто, оттуда вышло трое военных», — рассказывает автор видео, представившийся Шевченко Игорем Алексеевичем.

По его словам, военнослужащие ничего не предъявили гражданину, никаких удостоверений не показали. Они сказали, что нужно обновить его данные, после чего силком затащили в машину. В результате мужчина оказался в подвале ТЦК.

Ранее стало известно, что власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать жилье и насильно забирать мужчин в армию. Жителей страны призвали быть «максимально аккуратными».

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