Схваченный ТЦК на улице харьковчанин снял видео из подвала военкомата

Схваченный на улице харьковчанин снял видео из подвала ТЦК, где его удерживают

Житель Харькова заснял на видео подвал в здании территориального центра комплекторания (ТЦК; аналог военкомата), в котором его насильно удерживают военкомы. Кадры опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

Судя по кадрам, в подвале оборудовано место для длительного содержания людей — в помещениях без окон стоит много кроватей.

«Сейчас удерживают нелегально в подвале, в таких условиях. Сегодня на проспекте Победы, 63 шел к машине, ко мне подъехало авто, оттуда вышло трое военных», — рассказывает автор видео, представившийся Шевченко Игорем Алексеевичем.

По его словам, военнослужащие ничего не предъявили гражданину, никаких удостоверений не показали. Они сказали, что нужно обновить его данные, после чего силком затащили в машину. В результате мужчина оказался в подвале ТЦК.

Ранее стало известно, что власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать жилье и насильно забирать мужчин в армию. Жителей страны призвали быть «максимально аккуратными».