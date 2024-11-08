Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:22, 8 ноября 2024Путешествия

Турист полетел в Турцию, поссорился с подругой и был найден бездыханным в день рождения

Британский турист полетел в Турцию и был найден бездыханным в день рождения
Алина Черненко

Фото: Murad Sezer / Reuters

Британский турист полетел в Турцию, в самолете поссорился с подругой и на следующий день был найден бездыханным. Подробностями истории поделился портал National World.

32-летний житель Уэльса Бен Крук отправился в Анталью со своей девушкой и ее двумя детьми, чтобы отпраздновать там день рождения. По дороге в аэропорт, в самой воздушной гавани и на борту лайнера он употреблял алкоголь, в результате чего между ним и его спутницей возник конфликт.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024

После посадки мужчину вывели из салона сотрудники службы безопасности. Некоторое время спустя Крука видели в квартале Антальи Калеичи, а потом он исчез. Телефон британца разбился во время ссоры в самолете, поэтому связаться с ним не удалось.

Как пишет издание, спустя сутки, в день его рождения, туриста обнаружили бездыханным недалеко от отеля, где остановилась семья. Результаты вскрытия показали, что мужчина упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее другой турист отдыхал на Бали с друзьями, попал в аварию на мотоцикле в свой день рождения и провел отпуск без сознания. Врачи сообщили, что в передней части его мозга образовался тромб, из-за чего возникла угроза его жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба рассказал, что до начала СВО нашел у Байдена документ о судьбе Украины. О чем в нем говорилось?

      Аналитик признал невозможность Европы заменить российский газ на американский

      Украинский военный психолог рассказал о групповом дезертирстве в ВСУ

      Захарова обвинила Зеленского в попытке «утилизировать» остатки населения Украины

      Глава Еврокомиссии ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

      Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков

      В США высказались о суде по делу Трампа после его победы в выборах

      Украину обвинили в использовании пленных как щита в Курской области

      ФБР заявило о подготовке в Иране убийства Трампа

      «Газпром» продал все принадлежавшие ему акции оператора газотранспортной системы Латвии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше