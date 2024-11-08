Турист полетел в Турцию, поссорился с подругой и был найден бездыханным в день рождения

Британский турист полетел в Турцию и был найден бездыханным в день рождения

Британский турист полетел в Турцию, в самолете поссорился с подругой и на следующий день был найден бездыханным. Подробностями истории поделился портал National World.

32-летний житель Уэльса Бен Крук отправился в Анталью со своей девушкой и ее двумя детьми, чтобы отпраздновать там день рождения. По дороге в аэропорт, в самой воздушной гавани и на борту лайнера он употреблял алкоголь, в результате чего между ним и его спутницей возник конфликт.

После посадки мужчину вывели из салона сотрудники службы безопасности. Некоторое время спустя Крука видели в квартале Антальи Калеичи, а потом он исчез. Телефон британца разбился во время ссоры в самолете, поэтому связаться с ним не удалось.

Как пишет издание, спустя сутки, в день его рождения, туриста обнаружили бездыханным недалеко от отеля, где остановилась семья. Результаты вскрытия показали, что мужчина упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее другой турист отдыхал на Бали с друзьями, попал в аварию на мотоцикле в свой день рождения и провел отпуск без сознания. Врачи сообщили, что в передней части его мозга образовался тромб, из-за чего возникла угроза его жизни.

