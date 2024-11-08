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08:32, 8 ноября 2024Силовые структуры

Украинскую правозащитную организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной НПО «Центр прав людини ZMINA»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России признала нежелательной украинскую неправительственную правозащитную организацию «Центр прав людини ZMINA». Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В Генеральной прокуратуре заявили, что организация дискредитирует проводимую Россией политику и пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны. НПО финансируется США, Великобританией, Нидерландами, Чехией, Швейцарией, а также различными неправительственными структурами, некоторые из которых признаны в России нежелательными.

«Центр прав людини ZMINA» занимается просветительской деятельностью на тему прав человека на территории Украины. «Миссия организации – строить страну, в которой каждый может защитить свои права», — сказано на сайте украинской НПО.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной международную неправительственную организацию Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS) (признана нежелательной организацией в России) из Лихтенштейна, которая объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и их аналогов в странах Европы, Азии и Северной Америки.

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