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06:39, 8 ноября 2024Мир

В ФРГ призвали подсчитать стоимость визита Зеленского в Берлин для налогоплательщиков

В бундестаге призвали подсчитать стоимость визита Зеленского в Берлин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рене Бохманн призвала подсчитать для немецких налогоплательщиков стоимость прошедшего 11 октября визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. С таким запросом депутат обратилась к правительству ФРГ. Текст письма Бохманн изучила «Лента.ру».

«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года из-за мер безопасности и массовых сбоев всех видов общественного транспорта, поездов (...) и заторов из-за перекрытия дорог — сотрудники либо приезжали с опозданием, либо вообще не добирались до места работы и обратно?» — говорилось в запросе парламентария.

В правительстве отказались предоставить ответ на соответствующий вопрос парламентария. Так, парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн заявила, что «затраты в смысле рассматриваемого вопроса не поддаются количественной оценке».

11 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил в Германию. В рамках визита у украинского лидера была запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем, который в ходе встречи сообщил, что Берлин выделит Киеву 600 миллионов евро на военную помощь.

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Шольц подчеркнул, что основной акцент в военной помощи Киеву Берлин будет делать на средствах противовоздушной обороны (ПВО). Он также сообщил, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 1,4 миллиарда евро. В него войдут новые системы ПВО IRIS-T и Skynex, танки, броневики, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды.

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