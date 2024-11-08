В США заявили о личной ответственности за уничтожение украинцев

Экс-разведчик Риттер: США лично ответственны за уничтожение украинцев

Соединенные Штаты лично ответственны за уничтожение украинцев и вина вся лежит на стороне Вашингтона. Об этом написал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Это мы (...) направили их [украинцев] на этот путь», — рассказал военный аналитик.

Таким образом он раскритиковал заявление Эндрю Вайсмана, работавшего у бывшего специального прокурора США Роберта Мюллера главным обвинителем, о том, что высокие потери вызваны сокращением помощи со стороны стран Запада.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили так много живой силы и техники на северное направление в Курскую область, что сейчас испытывают нехватку войск для защиты всей остальной линии фронта. По его словам, Киев неспособен выполнить поставленные задачи по мобилизации, что сказывается на боеспособности войск.