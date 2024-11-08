Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:33, 8 ноября 2024Ценности

Стилист назвал три самые модные вещи осенне-зимнего сезона

Стилист Жукова: в осенне-зимнем сезоне в тренде вещи винного цвета
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Есть атрибуты, без которых не записать себя в число модниц, рассказала стилист крупного российского интернет-магазина одежды люксовых брендов Елена Жукова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала три самые стильные вещи в осенне-зимнем сезоне 2024-2025 годов.

Во-первых, стоит обзавестись вещью глубокого винного цвета, который является наиболее трендовым в этом сезоне, сообщила стилист. Эксперт уточнила, что это может быть как одежда — свитер, пиджак, жилет, брюки, так и обувь — сапоги, ботильоны.

«Иметь вещь винного цвета недостаточно, нужно уметь создать с ним стильное сочетание. Очень благородно и аристократично выглядит сочетание с серыми оттенками. Игривый и "вкусный" образ сложится из сочетания винного и сливочного, светло-желтого оттенка. И для создания дерзкого образа выбирайте сочетание с черным цветом», — посоветовала Жукова.

Материалы по теме:
Модные женские сумки на осень 2024 года. Какие фасоны и цвета будут в трендах этом сезоне?
Модные женские сумки на осень 2024 года.Какие фасоны и цвета будут в трендах этом сезоне?
25 октября 2024
«Рука и нога были обездвижены» Как виниры портят здоровье и почему люди больше не хотят идеальных улыбок?
«Рука и нога были обездвижены»Как виниры портят здоровье и почему люди больше не хотят идеальных улыбок?
31 октября 2024

Во-вторых, в осенне-зимний гардероб следует включить шубу из натурального или искусственного меха, убеждена стилист.

«Мода предоставляет возможность вписать шубу практически в любой стиль. К шубе можно добавлять абсолютно разные головные уборы: балаклавы, бейсболки, платки, шапки бини и так далее. Обувь, с которой носятся шубы, также разнообразна. Это могут быть сапоги разной длины, угги, грубые ботинки и так далее. С шубой можно создать очень много базовых повседневных образов, а не только праздничные образы "на выход"», — поделилась она.

Материалы по теме:
Голые звезды, яркие россиянки и возвращение Беллы Хадид. Чем еще запомнилась заключительная Неделя моды?
Голые звезды, яркие россиянки и возвращение Беллы Хадид.Чем еще запомнилась заключительная Неделя моды?
3 октября 2024
«Мы решили дарить эйфорию» Кто в России делает самую удобную обувь и возрождает любовь к валенкам?
«Мы решили дарить эйфорию»Кто в России делает самую удобную обувь и возрождает любовь к валенкам?
21 октября 2024

В-третьих, по словам Жуковой, сегодня актуально использовать прозрачные фактуры. Собеседница «Ленты.ру» отметила, что в моду возвращается все женственное и подчеркивающее красоту женского тела. И прозрачная фактура тканей — один из способов продемонстрировать этот тренд на подиумах.

«Адаптировать этот тренд для холодного времени года позволяет многослойность. Например, прозрачный лонгслив можно надевать под рубашку или прозрачную юбку надевать поверх брюк. Также в тренде свитера-паутинки, под которые можно надевать рубашки или топы», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что наряды с вырезом, демонстрирующим ягодицы, стали трендом в 2024 году. Так, знаменитости принялись массово появляться на публике в образах с открытой спиной, а также вещах с имитацией торчащих из-под ткани трусов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фантастическая победа». Орбан выпил водки в честь избрания Трампа на выборах в США

      Студенткам в российском регионе захотели платить за рождение детей

      Еще одного фигуранта дела о мошенничестве в «Автоматике» перевели под домашний арест

      Стилист назвал три самые модные вещи осенне-зимнего сезона

      Россиянин описал поездку в Саудовскую Аравию фразой «сначала хотели избить»

      Поставки обуви в Россию заметно снизились

      Уничтожение замаскированной техники ВСУ в зоне СВО попало на видео

      Стало известно об использовании ВСУ мобилизованных для разведки в Курской области

      Россиянин открыл огонь по двум знакомым и был приговорен к 18 годам колонии

      Минобороны заявило о перехвате 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше