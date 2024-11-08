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23:08, 8 ноября 2024Ценности

Ягодицы Рианны намазали кремом в рекламе нижнего белья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенной рекламе собственных брендов Savage X Fenty и FentySkin. Соответствующая публикация появилась на странице первой марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео 36-летняя исполнительница предстала лежащей на белом матрасе, демонстрируя фигуру в кружевном нижнем белье ярко-розового цвета. В один момент перед камерой появляется массажист, который намазывает кремом ягодицы знаменитости.

Поклонники оценили рекламный ролик артистки в комментариях под постом. «Я бы все отдал, чтобы иметь такую ​​работу!», «Могу ли я подать заявку на данную вакансию?», «Я завидую тому, чья работа — поглаживать тело Рири», «Когда она успела открыть такую вакансию?», «Слишком горячо», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что пользователи сети сравнили Рианну с объевшимся леопардом из-за наряда на новых фото.

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