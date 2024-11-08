Заявивший о проблемах ВСУ на фронте украинский генерал-майор уволился

«Страна.ua»: уволился генерал-майор ВСУ Марченко, отметивший проблемы на фронте

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ Дмитрий Марченко уволился со службы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Журналисты напоминают, что ранее Марченко заявлял о проблемах ВСУ в зоне конфликта. Как он утверждал, фронт для украинских сил «посыпался».

Марченко назвал свое решение об увольнении самым трудным в жизни. Он уточнил, что работа его физически вымотала. Кроме того, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что Марченко уволился из-за военно-врачебной комиссии.

Ранее генерал-майор заявлял, что донбасский фронт начал рушиться из-за серьезного натиска Российской армии, усталости личного состава ВСУ и нехватки резервов.