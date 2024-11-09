Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 9 ноября 2024Мир

17 человек пострадали в ДТП с участием двухэтажных автобусов

В Манчестере 17 человек пострадали из-за столкновения двухэтажных автобусов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom

В Манчестере, Великобритания, 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов на Рочдейл Роуд. Об этом пишет Mirror.

По данным источника, экстренные службы были вызваны на место инцидента около 8:30 утра. «Вертолет скорой помощи приземлился на близлежащей парковке, пока оказывалась помощь 17 пострадавшим», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в медучреждения города. Уточняется, что никто из них не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в США водитель грузовика попал в ДТП из-за общения в секс-чате.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник Трампа раскрыл возможное будущее Украины

      Не принесших присягу иностранцев лишат гражданства России

      Железнодорожники пригрозили властям Франции бессрочной забастовкой

      В ЕС получили не очень хорошие данные по Украине

      Футболист «Факела» нашел телефон на поле во время матча с «Локомотивом»

      17 человек пострадали в ДТП с участием двухэтажных автобусов

      Ученые предупредили США о разрушительных катаклизмах

      Путин поздравил Пахмутову с 95-летием

      Российский космонавт рассказал об одинаковых снах у своих коллег

      Возлюбленная Павла Дурова показала свой досуг в Дубае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше