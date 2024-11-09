17 человек пострадали в ДТП с участием двухэтажных автобусов

В Манчестере 17 человек пострадали из-за столкновения двухэтажных автобусов

В Манчестере, Великобритания, 17 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов на Рочдейл Роуд. Об этом пишет Mirror.

По данным источника, экстренные службы были вызваны на место инцидента около 8:30 утра. «Вертолет скорой помощи приземлился на близлежащей парковке, пока оказывалась помощь 17 пострадавшим», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в медучреждения города. Уточняется, что никто из них не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в США водитель грузовика попал в ДТП из-за общения в секс-чате.