Дацюка ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

Российский хоккеист Павел Дацюк введен в Зал хоккейной славы в Канаде

Российский хоккеист Павел Дацюк введен в Зал хоккейной славы в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я счастливчик», — так прокомментировал попадание в Зал хоккейной славы экс-форвард. В преддверии церемонии россиянину вручили специальный памятный перстень.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз». Со сборной России нападающий брал золото Олимпиады-2018, бронзовые награды на Играх-2002. Также Дацюк завоевывал с национальной командой золото и серебро чемпионатов мира, дважды — бронзу. Он стал восьмым россиянином, введенным в Зал хоккейной славы. Кроме него туда вошли Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Сергей Зубов.

Ранее Дацюк попал в список 25-ти лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века. Он занял в этом рейтинге, составленном ESPN, 22-е место.