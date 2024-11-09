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15:05, 9 ноября 2024Россия

19-летняя россиянка узнала о беременности во время родов

В Рязани не знавшая о беременности девушка внезапно родила сына
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Не знавшая о своей беременности 19-летняя жительница Рязани пожаловалась врачам на боль в животе и родила сына. Об этом говорится на странице областной клинической больницы города во «Вконтакте».

Отмечается, что россиянку забрала карета скорой помощи с диагнозом «острый живот». В медучреждении ее осмотрели хирург совместно с терапевтом и гинекологом. «Острая хирургическая патология была исключена, однако диагностирована беременность, роды в ходу», — говорится в сообщении.

Роды прошли без осложнений. «Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады на свет появился доношенный мальчик», — рассказали в больнице.

Ранее сообщалось, что в Карелии беременная женщина сбежала из больницы и родила в автобусе, следовавшем из Медвежьегорска в Петрозаводск.

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