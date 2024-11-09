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07:06, 9 ноября 2024Интернет и СМИ

Киселев оценил речь Путина на «Валдае»

Киселев назвал речь Путина на «Валдае» мощным обращением к миру и Трампу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Maxim Shipenkov / Reuterы

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал речь президента страны Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Киселев назвал речь Путина на «Валдае» мощным обращением к миру и одержавшему победу на выборах президента США Дональду Трампу.

«Тонким ходом стало поздравление его с избранием, которое было зашито в четырехчасовом месседже о том, куда и как развивается современный мир», — отметил журналист.

7 ноября Путин выступил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, где во время своей речи поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что поздравление российского лидера можно считать официальным.

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