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04:42, 9 ноября 2024Бывший СССР

Помогавший ВС России американец рассказал о въезде на Украину из Польши

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл заявил, что приехал на Украину из Польши
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам (ВС) РФ, 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» во Львовской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, в паспорте гражданина США имеется штамп, проставленный украинскими пограничниками в момент въезда Мартиндейла на Украину. Он отметил, что американский паспорт помог ему проехать через Киев и Краматорск. Также благодаря документу он добрался до украинской деревни, где затем провел значительную часть времени.

Ранее помогавший ВС РФ американец рассказал, что некоторые украинские солдаты просили его помочь с выездом в Соединенные Штаты. Он отмечал, что у украинских военнослужащих полностью исчез боевой дух.

Мартиндейл также сообщил, что за все время его пребывания на Украине правоохранительные органы и Вооруженные силы Украины (ВСУ) ни разу не проверили его телефон. Он признался, что это его удивило.

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