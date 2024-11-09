Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл заявил, что приехал на Украину из Польши

Американец Дэниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам (ВС) РФ, 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» во Львовской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, в паспорте гражданина США имеется штамп, проставленный украинскими пограничниками в момент въезда Мартиндейла на Украину. Он отметил, что американский паспорт помог ему проехать через Киев и Краматорск. Также благодаря документу он добрался до украинской деревни, где затем провел значительную часть времени.

Ранее помогавший ВС РФ американец рассказал, что некоторые украинские солдаты просили его помочь с выездом в Соединенные Штаты. Он отмечал, что у украинских военнослужащих полностью исчез боевой дух.

Мартиндейл также сообщил, что за все время его пребывания на Украине правоохранительные органы и Вооруженные силы Украины (ВСУ) ни разу не проверили его телефон. Он признался, что это его удивило.