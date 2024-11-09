Мэр прокомментировала нападение на израильских фанатов в Амстердаме

Мэр Амстердама Халсема раскритиковала нападение на израильских фанатов в городе

Мэр Амстердама Фемке Халсема прокомментировала нападение на израильских фанатов в городе после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби». Ее слова передает The Guardian.

«Мужчины на скутерах колесили по городу в поисках израильских футбольных фанатов. Это заставляет вспоминать о погромах. Наш город был сильно поврежден», — заявила Халсема. Она добавила, что надеется больше никогда не увидеть подобных всплесков антисемитизма.

7 ноября стало известно, что фанаты израильского «Маккаби» в Амстердаме подверглись нападению людей в масках с флагами Палестины. Пострадали по меньшей мере 10 человек.

Позднее на сайте Jewishnews.co.uk появилась информация о том, что столкновения могли спровоцировать сами израильские болельщики. Портал показал видео, на котором несколько десятков фанатов «Маккаби» в центре Амстердама до начала игры выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес Палестины, а также срывают со зданий палестинские флаги.