Путин принял закон о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции

Путин подписал закон о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции в РФ. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Данный закон дополняет список преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения имущества. Теперь туда включена статья 322.1 УК РФ («организация незаконной миграции»), если преступление было совершено из корыстных побуждений.

До этого Путин подписал закон об ужесточении наказания за пособничество в незаконной миграции. Закон дополняет статью 322.1 новой частью 3, в соответствии с которой организация нелегальной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ относится к числу особо тяжких преступлений.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать сайты с незаконными услугами в сфере миграции во внесудебном порядке. В реестр запрещенной информации были включены предложения о предоставлении незаконных услуг миграции и способах ее организации.

