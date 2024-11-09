Российская гимнастка-чемпионка решила выступать за Армению

Российская гимнастка-чемпионка Александра Семенова решила выступать за Армению

Чемпионка мира по художественной гимнастике в составе сборной России Александра Семенова решила выступать за Армению. Об этом ТАСС заявила мать и тренер спортсменки Виктория Текель.

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — заявила Текель. Тренер добавила, что смена гражданства никак не отразится на деятельности Семеновой по популяризации спорта в России.

Дебют россиянки за новую сборную может состояться в Ереване на международном Кубке дружбы, который пройдет с 13 по 15 декабря. В соревнованиях примут участие российские гимнастки.

26-летняя Семенова стала чемпионкой мира в групповых упражнениях в 2014 году. В 2015-м спортсменка выбыла из основного состава сборной России.