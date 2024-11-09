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20:25, 9 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска разделили купянское направление пополам

Стариков заявил, что ВС РФ разделили купянское направление на две части
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России разделили купянское направление на две части. Об этом сообщил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале, его цитирует РИА Новости.

Стариков назвал обстановку на купянском направлении тяжелой. «Противник перерезал наше купянское направление на две части», — пояснил он.

В то же время, по словам полковника СБУ в отставке, на южнодонецком, кураховском и покровском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с тактическим кризисом.

Ранее в ноябре Стариков сообщил, что Армия России вынуждает подразделения ВСУ отступать на неукрепленные и неподготовленные позиции. «К сожалению для нас, командование Вооруженных Сил Российской Федерации нашло способ (...) в виде полуокружения городов-крепостей», — рассказал он.

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