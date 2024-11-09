Стала известна возможная причина отравления многодетной семьи из Твери

Возможной причиной отравления многодетной семьи из Вышнего Волочка Тверской области могло стать мясо, которое они ели на ужин. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Предположение о мясе неподобающего качества высказала мать семьи, которая пришла в себя в больнице. По ее словам, продукт ели они с супругом и все трое детей. Остатки мяса находятся дома у пострадавших, теперь его могут взять на экспертизу.
После отравления вся семья была госпитализирована, врачи не смогли спасти младшую дочь — ей было два года. Остальные отравившиеся находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в Рязани семья из трех человек попала в больницу с отравлением. Причиной могла стать утечка бытового газа, произошедшая из-за неисправности вытяжки.