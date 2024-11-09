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18:52, 9 ноября 2024Россия

Стала известна возможная причина отравления многодетной семьи из Твери

Baza: многодетная семья из Тверской области могла отравиться мясом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergio Photone / Shutterstock / Fotodom  

Возможной причиной отравления многодетной семьи из Вышнего Волочка Тверской области могло стать мясо, которое они ели на ужин. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Предположение о мясе неподобающего качества высказала мать семьи, которая пришла в себя в больнице. По ее словам, продукт ели они с супругом и все трое детей. Остатки мяса находятся дома у пострадавших, теперь его могут взять на экспертизу.

После отравления вся семья была госпитализирована, врачи не смогли спасти младшую дочь — ей было два года. Остальные отравившиеся находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Рязани семья из трех человек попала в больницу с отравлением. Причиной могла стать утечка бытового газа, произошедшая из-за неисправности вытяжки.

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