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17:27, 9 ноября 2024Экономика

Ученые предупредили США о разрушительных катаклизмах

Daily Mail: часть США может уйти под воду после страшных природных катаклизмов
Андрей Шеньшаков

Фото: freepik

Сейсмологи предупредили власти США о возможном 30-метровом цунами и 9-балльном землетрясении. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации источника, ученые обнаружили тревожные признаки в разломе при помощи высокоточного картографирования под водой. Катастрофа, которая грозит побережью Северной Америки, может охватить территорию от юга Канады до северной Калифорнии.

Судя по данным исследователей, в ближайшие годы на США могут обрушиться катаклизмы небывалой силы, в частности, 30-метровые цунами и 9-балльное землетрясение, из-за которых, как полагают сейсмологи, несколько штатов могут уйти под воду.

Ранее сообщалось, что в Европе прошло наводнение, которое смыло с улиц десятки машин.

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