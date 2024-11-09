Украинская спортсменка попыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией

Украинка Гунько попыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией

Украинская бобслеистка Лидия Гунько попыталась оправдать обнаружение в ее организме допинга антироссийской позицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

В пробе спортсменки, взятой на Олимпиаде 2022 года было обнаружено запрещенное вещество, относящееся к классу стероидов. Тестирование проводило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В мае следующего года ITA передало дело в CAS, которое начало разбирательство. В его ходе Гунько заявляла о том, что сомневается в честности проведенного исследования, так как подозревает, что в деятельность ITA вмешалась третья сторона. По мнению украинки, это может быть связано с ее антироссийской позицией.

CAS не принял во внимание аргументы Гунько. Она была дисквалифицирована на четыре года, начиная с момента взятия положительной допинг-пробы.

Гунько стала первой украинкой- участницей Олимпиады в бобслее. На Играх-2022 она заняла последнее, 20-е место.