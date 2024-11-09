Упомянутый Путиным пенсионер сделал заявление

РИА: пенсионер Лимончиков не считает себя знаменитостью после слов Путина

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, о ком шла речь после того, как президент России Владимир Путин упомянул его высказывание на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», не считает себя знаменитостью. Об этом мужчина сообщил РИА Новости.

Во время недавнего эфира глава государства рассказал, что в период предвыборной кампании он увидел по телевизору, как журналист задал жителю Белгорода вопрос о том, не боится ли он идти на избирательный участок, когда вокруг летают дроны. На что мужчина ответил: «Я русский человек».

Лимончиков не стал скрывать, что ему приятно, что о нем упомянул президент, однако знаменитостью себя из-за этого не считает. Он также отметил, что его слова вызвали гордость и поддержку среди родных и знакомых.

Кроме того пенсионер напомнил, что о его высказывании Путин уже упоминал после оглашения результатов выборов.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал речь Путина на «Валдае» мощным обращением к миру и одержавшему победу на выборах президента США Дональду Трампу.