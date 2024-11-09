В Белоруссии рекордно подешевели автомобили Lada

Российские автомобили Lada подешевели в Белоруссии до рекордно низких цен

В Белоруссии в очередной раз снизились цены на российские седаны Lada Vesta. Об этом сообщает Quto со ссылкой на местных автодилеров.

По информации издания, с начала октября белорусские автосалоны продают автомобиль Lada Vesta за рекордно низкие 42 тысячи белорусских рублей (1,25 миллиона российских рублей). При этом в России такие же машины модельного ряда 2025 года с системой стабилизации можно приобрести минимум за 1,53 миллиона.

Также сообщается, что при покупке машин от «Автоваза» в дорогих комплектациях белорусские дилеры предлагают в подарок зимние шины, фирменные коврики и защиту картера двигателя. Сообщается, что спрос на Vesta по сниженной цене огромный.

Ранее стало известно, что Lada Vesta оснастят новыми опциями.