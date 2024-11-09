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03:55, 9 ноября 2024Мир

В Японии проведут работу с премьером для ответа на сигнал Путина

Японский политик Судзуки проведет работу с премьером для ответа на сигнал Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки сообщил РИА Новости, что проведет работу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным во время заседания клуба «Валдай».

Судзуки напомнил о словах российского лидера, который заявил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики, и не уходят из российских компаний.

По мнению политика, самое главное, что Россия готова к возвращению японских компаний. «Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. РФ пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору. При этом, по его словам, японские компании продолжают работать в РФ. Американские компании также готовы возвращаться, «с некоторыми потерями, но не мы это устроили».

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