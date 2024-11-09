Жители сербского города потребовали отставки властей

Danas: жители Нови-Саде потребовали отставки властей из-за гибели 14 человек

Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии заблокировали один из главных мостов в городе с требованием отставки руководства страны. Об этом сообщило издание Danas.

По информации издания, протестующие призвали сторонников собраться на одном из крупнейших в городе Варадинском мосту через Дунай и заблокировать движение до полуночи. Они принесли с собой транспаранты с обвинениями в адрес властей и красную краску, которой изрисовали мост.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране ничего нельзя достичь насилием. По словам Вучича, «Нови-Садом и Сербией никогда не будут управлять антисербы, те, кто ненавидит сербский народ».

Протесты в Сербии начались 5 ноября после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде. Оппозиционные движения и активисты призвали граждан пройти шествием до администрации города для оглашения своих требований.