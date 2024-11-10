Итальянский журналист Лучиди попросил Путина предоставить гражданство

Итальянский журналист Андреа Лучиди попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство в связи с политическим преследованием. Из-за освещения специальной военной операции на родине его называют агентом Кремля, передает ТАСС.

«Я отправил на сайт свою просьбу к президенту о предоставлении российского гражданства. Почему я хочу получить гражданство России? Я хочу жить в России, потому что это мой второй дом», — заявил Лучиди.

Он подчеркнул, что его поездки на Украину стали частью борьбы с фашизмом, а сам он является антифашистом.

Ранее Лучиди и его бразильский коллега Лукас Лейрос обвинили Вооруженные силы Украины в ядерном терроризме. По мнению бразильского эксперта, украинские власти используют обстрелы атомной станции как средство для психологического давления на жителей Запорожской области.