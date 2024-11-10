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01:49, 10 ноября 2024Из жизни

Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после окончания химиотерапии

Кейт Миддлтон появилась на крупном мероприятии после окончания химиотерапии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Pool / Globallookpress

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после окончания курса химиотерапии. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что супруга британского наследного принца Уильяма появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. Как уточняет Daily Mail, Миддлтон была одета в черное платье и выглядела бодрой.

Ранее журналисты разглядели тайный смысл украшений принцессы Уэльской Кэтрин на встрече со спасателями. Ее заметили в британском городе Саутпорте, где произошло нападение на танцевальную студию.

До этого сообщалось, что Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Она перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально отсутствие принцессы Уэльской объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года.

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