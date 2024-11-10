Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после окончания химиотерапии

Кейт Миддлтон появилась на крупном мероприятии после окончания химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после окончания курса химиотерапии. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что супруга британского наследного принца Уильяма появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. Как уточняет Daily Mail, Миддлтон была одета в черное платье и выглядела бодрой.

Ранее журналисты разглядели тайный смысл украшений принцессы Уэльской Кэтрин на встрече со спасателями. Ее заметили в британском городе Саутпорте, где произошло нападение на танцевальную студию.

До этого сообщалось, что Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Она перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально отсутствие принцессы Уэльской объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года.

