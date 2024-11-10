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07:38, 10 ноября 2024Силовые структуры

Консул Италии не посещал обвиняемого в подрыве путей под Рязанью

Адвокат: консул Италии не посещал обвиняемого в подрыве путей под Рязанью Сидики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Консул Италии не посещал находящегося в СИЗО по делу о подрыве железной дороги под Рязанью Руслана Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Игорь Поповский.

«Пока нет», — отметил он. Правозащитник добавил, что консул писал обращение в Следственный комитет, однако ответа ведомства не получал.

Ранее стало известно, что житель Рязани Руслан Сидики обращался в посольство Италии за консульской помощью. Сообщалось, что обвиняемый имеет гражданства России и Италии. Защита просила консула посетить обвиняемого в следственном изоляторе.

В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнетнего Руслана Сидики. Он подозревается сразу в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани в 2022 году и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области.

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