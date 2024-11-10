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16:56, 10 ноября 2024Экономика

Россиянам рекомендовали заранее купить определенные продукты к новогоднему столу

Экономист Беляев посоветовал заранее купить икру и алкоголь к Новому году
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал заранее купить консервированную икру и алкоголь к новогоднему столу. Своими советами экономист поделился с россиянами в разговоре с «Лентой.ру».

Беляев предупредил, что к Новому году в России подорожает вся деликатесная продукция.

«Если кто-то хочет сэкономить и более рационально потратить свои средства, надо закупить наиболее дорогую продукцию и ту, которая может храниться в течение длительного времени: это могут быть копченые мясные деликатесы, они вполне такой срок хранения выдерживают, и это может быть хорошо упакованная консервированная икра, которая тоже может выдерживать длительные сроки хранения. Естественно, можно подумать об алкоголе, который совсем не портится, и уж полтора месяца он вполне простоит», — перечислил экономист.

Специалист отметил, что, покупая часть продуктов заранее, объем трат распределится.

«Как правило, люди получают на работе два раза поступление денег, значит, они могут более равномерно распределить свои траты в течение всего этого периода до Нового года», — заключил он.

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