Россиянам рекомендовали заранее купить определенные продукты к новогоднему столу

Экономист Беляев посоветовал заранее купить икру и алкоголь к Новому году

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал заранее купить консервированную икру и алкоголь к новогоднему столу. Своими советами экономист поделился с россиянами в разговоре с «Лентой.ру».

Беляев предупредил, что к Новому году в России подорожает вся деликатесная продукция.

«Если кто-то хочет сэкономить и более рационально потратить свои средства, надо закупить наиболее дорогую продукцию и ту, которая может храниться в течение длительного времени: это могут быть копченые мясные деликатесы, они вполне такой срок хранения выдерживают, и это может быть хорошо упакованная консервированная икра, которая тоже может выдерживать длительные сроки хранения. Естественно, можно подумать об алкоголе, который совсем не портится, и уж полтора месяца он вполне простоит», — перечислил экономист.

Специалист отметил, что, покупая часть продуктов заранее, объем трат распределится.

«Как правило, люди получают на работе два раза поступление денег, значит, они могут более равномерно распределить свои траты в течение всего этого периода до Нового года», — заключил он.

Ранее россияне назвали города, в которых они хотели бы провести новогоднюю ночь. Уточняется, что большинство соотечественников планируют встречать 2025 год на родине. Среди российских городов популярнее всего оказалась Москва, а среди иностранных — Дубай.