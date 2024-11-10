Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 10 ноября 2024Мир

Маск назвал конкурента Шольца глупцом по одной причине

Маск назвал вице-канцлера ФРГ Хабека глупцом из-за обсуждения массовой цензуры
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек является глупцом из-за обсуждения массовой цензуры и идей о регулировании Европейским союзом (ЕС) социальных сетей. Об этом написал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на платформе X, передает Berliner Zeitung.

«Германия известна своими самыми умными инженерами и абсолютно глупыми выборными руководителями в мире», — приводит издание слова одного из анонимных пользователей X, поддержанный Маском.

Маск также раскритиковал Хабека за его энергетическую политику, включающую ставку на активное закрытие атомных электростанций (АЭС) на территории всей Германии.

Ранее стало известно, что сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Хабек планирует официально подать заявку на пост канцлера ФРГ. Съезд партии «Зеленые», на котором будет утверждена кандидатура политика, пройдет с 15 по 17 ноября в городе Висбаден. Предполагается, что споров вокруг его кандидатуры не возникнет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-главком НАТО рассказал о сценарии завершения украинского конфликта

      В США при стрельбе в университете погиб человек

      Премьер Польши перенес хирургическую операцию

      Лидер блока «Победа» высказался об итогах выбора президента Молдавии

      Лавров обвинил Запад в разрушении глобализации

      В Госдуме прокомментировали видео глумившихся над жертвами теракта в «Крокусе» блогерш

      «Спартак» разгромил дебютанта РПЛ

      Символ рублевского гламура задолжала налоговикам почти миллион рублей

      Минобороны прокомментировало удар БПЛА ВСУ

      Пять человек пострадали из-за атаки беспилотников в Московской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше