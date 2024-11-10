Маск назвал конкурента Шольца глупцом по одной причине

Маск назвал вице-канцлера ФРГ Хабека глупцом из-за обсуждения массовой цензуры

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек является глупцом из-за обсуждения массовой цензуры и идей о регулировании Европейским союзом (ЕС) социальных сетей. Об этом написал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на платформе X, передает Berliner Zeitung.

«Германия известна своими самыми умными инженерами и абсолютно глупыми выборными руководителями в мире», — приводит издание слова одного из анонимных пользователей X, поддержанный Маском.

Маск также раскритиковал Хабека за его энергетическую политику, включающую ставку на активное закрытие атомных электростанций (АЭС) на территории всей Германии.

Ранее стало известно, что сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Хабек планирует официально подать заявку на пост канцлера ФРГ. Съезд партии «Зеленые», на котором будет утверждена кандидатура политика, пройдет с 15 по 17 ноября в городе Висбаден. Предполагается, что споров вокруг его кандидатуры не возникнет.