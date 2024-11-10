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10:49, 10 ноября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для проработки всего тела

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: freepik

Профессор Университета штата Аризона Гленн Гейссер назвал лучшие упражнения для проработки всего тела. Его слова приводит Men Today.

Сначала эксперт рекомендовал прыгать на скакалке, делать выпады и приседать с махами. Следующими упражнениями станут алмазные отжимания. Для их выполнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, согнуть локти и опуститься грудью к полу, вернуться в исходное положение, а затем прыжком приставить ноги к ладоням.

Далее Гейссер посоветовал подтягивание коленей к груди и обратную планку. Последними станут алмазные отжимания с узкой постановкой рук.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.

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