Концертный директор SHAMAN раскрыл подробности о здоровье пресс-секретаря артиста

Директор SHAMAN Качан о здоровье Коробкова-Землянского: все было нормально

Концертный директор певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Качан раскрыл подробности о здоровье умершего пресс-секретаря артиста Антона Коробкова-Землянского. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что все было нормально.

«Сказать нечего. Все было нормально», — рассказал Качан, отвечая на вопрос о возможных проблемах со здоровьем Коробкова-Землянского.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно ранее 10 ноября. По информации СМИ, вечером 9 ноября журналисту стало плохо у себя в квартире на проспекте Мира. Жена вызвала скорую помощь, но спасти его уже не удалось. Коробкову-Землянскому было 40 лет.