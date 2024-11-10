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18:40, 10 ноября 2024Россия

Подросток в российском регионе получил ранение при падении украинского беспилотника

В Брянской области подросток получил осколочное ранение при падении беспилотника
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При инциденте с украинским беспилотником (БПЛА) в Почепском районе Брянской области 10 ноября был ранен подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, при падении одного из атаковавших область БПЛА мальчик получил осколочное ранение стопы и был доставлен в областную больницу. Богомаз пожелал ему скорейшего выздоровления, а также уточнил, что в результате атаки были частично повреждены два домовладения и хозяйственные постройки.

Ранее стало известно, что при массовом ударе беспилотников в Московской области в воскресенье пострадали пять человек. Также при падении обломков произошло возгорание четырех домов.

В ходе атаки по гражданской инфраструктуре, ставшей крупнейшей с начала СВО попыткой атаковать Москву, было применено 84 беспилотника, 34 из которых были уничтожены и подавлены в Подмосковье, заявили в Минобороны РФ.

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