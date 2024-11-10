Ректора вуза в Петербурге обвинили в организации незаконной миграции

Ректора СПбРСИ Борзова арестовали по обвинению в организации незаконной миграции

Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александра Борзова арестовали по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает 47news со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Пока известно, что среди приглашенных были граждане Египта, Сирии и Туркмении. В группе организаторов было два человека из арабских стран», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, Борзов вместе со своими знакомыми обеспечивал фиктивное приглашение иностранцев на учебу в институте, а также готовил документы на его продление. Фактически обучение иностранцев не проводилось и не планировалось.

Отмечается, что в августе 2024 года СПбРСИ сменил название «Северо-Западный университет», ректором вуза также стал Борзов. Учреждение было создано в 2011 году и имеет государственную аккредитацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции в РФ. В список преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения имущества, включена статья 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).