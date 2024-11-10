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17:20, 10 ноября 2024Культура

Символ рублевского гламура задолжала налоговикам почти миллион рублей

Mash: писательница и светская львица Оксана Робски задолжала ФНС 900 тыс руб.
Виктория Клабукова

Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / Globallookpress.com

Российская писательница и светская львица нулевых Оксана Робски оказалась должна налоговикам почти миллион рублей. Сумму задолженности раскрывает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, символ рублевского гламура задолжала перед Федеральной налоговой службой (ФНС) 900 тысяч рублей. На что конкретно они были начислены, неизвестно.

Прежде на имя Робски были зарегистрированы две компании: одна из них работала в сфере культуры и искусства, вторая — в издательском бизнесе. Фирмы были ликвидированы в 2014 и 2018 году. В данный момент автор романов о буднях Рублевки живет на две страны, в Соединенных Штатах у Робски проживают дети.

Оксана Робски окончила факультет журналистики МГУ, а затем Высшие курсы сценаристов и режиссеров, однако продолжать карьеру в обоих направлениях не стала. В 1998 году она открыла интерьерный салон «Галерея О», а в начале 2005 года выпустила свой первый роман «Casual». За него она была номинирована на премию «Национальный бестселлер».

Ранее стало известно о налоговой задолженности участницы дуэта Artik & Asti Севиль Велиевой. Певица не уплатила налогов на сумму свыше 1,59 миллиона рублей.

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